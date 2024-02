Erinnerungen an die vergangene Spielzeit, als die SGD auf den letzten Drücker den Aufstieg verspielte, dürften angesichts der aktuell schwankenden Leistungen bei dem einen oder anderen Fan wach werden. Zumal die Aufgaben in den kommenden Wochen mit Teams aus der oberen Tabellenhälfte (Essen, Ulm, Münster) nicht einfacher werden. Anfang bleibt trotzdem gelassen. "Wir sind in einer guten Position und der einzige Verein, der gesagt hat, dass er aufsteigen will. Wir stehen dazu." Sollte die Rückkehr in die 2. Bundesliga am Ende der Saison dann tatsächlich gelingen, dürfte auch die Derbyniederlage in Aue schnell der Vergessenheit angehören.