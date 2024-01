Fußball | 3. Liga Ein Abend wie im Traum – Hallescher FC jubelt dank und mit Niklas Kreuzer in Duisburg

24. Januar 2024, 08:15 Uhr

So schön, so emotional, so erfolgreich – fast ein halbes Jahr nach einer Krebsdiagnose hat Niklas Kreuzer sein Comeback in der 3. Liga gefeiert. Und der Routinier war direkt maßgeblich beteiligt am späten Sieg des Halleschen FC in Duisburg.