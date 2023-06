Ziegele schaffte einst sogar den Sprung in die Nachwuchs-Nationalspieler und wurde beim VfL Wolfsburg ausgebildet. Bei den Wölfen spielte er bis zur U23. 2019 wechselte er nach Braunschweig und absolvierte 15 Einsätze in der 2. Bundesliga. Nach einem einjährigen Intermezzo beim Ligakonkurrenten Preußen Münster zog es ihn zum FSV Zwickau. In der abgelaufenen Drittliga-Saison 22/23 kam Ziegele auf 27 Einsätze und war als Stammspieler gesetzt. Lediglich ein Muskelfaserriss in der linken Wade bremste ihm im Februar aus.