Für Hauptmann rückt damit auch das private Familienduell gegen seinen beim VfB kickenden Bruder Marius in weite Ferne. Auf der anderen Seite müsste Dynamo den bitteren Ausfall seines Spielgestalters kompensieren. Hauptmann ist unumstrittene Stammkraft bei den Dresdnern, lenkt und leitet das Spiel und traf bereits zweimal in dieser Spielzeit. Welchen Wert der 27-jährige Linksfuß für die Mannschaft hat, zeigt auch die Tatsache, dass er vor der Saison ein Kandidat für die Kapitänsbinde war. Trotz seines drohenden Ausfalls gab sich Anfang vor der Partie in Lübeck aber optimistisch. Es gäbe einige Spieler, die für Hauptmanns Position in Frage kämen, sagte Anfang und verwies auf die Sommer-Neuzugänge Robin Meißner und Tom Zimmerschied.