HFC will "Torfluch" beenden

Zehnmal gab es das Duell zwischen dem Halleschen FC und Borussia Dortmund bereits in der Drittliga-Geschichte. Dreimal ging der BVB als Sieger vom Platz, siebenmal gab es keinen Gewinner. Das Kuriose: Fünf der sieben Unentschieden endeten 0:0, so auch die letzten drei Spiele zwischen beiden Mannschaften. Den bis dato letzten Treffer erzielte Ex-BVB-Profi Immanuel Pherai beim 2:1-Sieg der Dortmunder am 20.11.2021 in Halle.

Dass beim nächsten Aufeinandertreffen am Samstag wieder kein Tor fällt, ist eher unwahrscheinlich. In Spielen mit Beteiligung des HFC sind in dieser Drittliga-Saison bereits 62 Tore erzielt worden – die zweitmeisten in der Liga. Im Schnitt sind das 3,6 Treffer pro Spiel. Ein 0:0 gab es für die Hallenser in der laufenden Spielzeit noch nicht.

Keine weiße Weste