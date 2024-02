Die Niederlage in Aue wirkt immer noch, erzählte SGD-Coach Markus Anfang auf der Pressekonferenz. So habe es nach der Partie eine kurze Analyse gegeben, bevor "die Mannschaft in einen freien Tag ging. In der Trainingswoche wurde Wert auf Zweikampfverhalten und Durchsetzungsvermögen gesetzt, was im Aue-Spiel etwas fehlte". Gegen Essen müsse man sich "wieder rankämpfen", so Anfang. "Es nicht an der Zeit, den Fußball zu zelebrieren. Wir müssen einfach die Grundtugenden auf den Platz bringen und uns die Spiele hart erkämpfen."