Der HFC hat bis dato die meisten Gegentore (23 in 10 Spielen) der Konkurrenz kassiert – und "wir schießen zu wenig Tore für den Aufwand, den wir betreiben", weiß Ristic. Erst 14 sind es an der Zahl. Nicht zuletzt sticht dabei die Abhängigkeit von Angriffsfixpunkt Dominic Baumann (6 Tore) und Topscorer Tunay Deniz (3 Tore, 4 Vorlagen) heraus. "Wenn man nur das Ergebnis sieht, dann würde man sagen, wir können gar keinen Fußball spielen, aber das ist nicht so. Wir spielen gut, dominant, arbeiten in jedem Spiel hundertprozentige Chancen heraus, aber wir schießen zu wenig Tore für den Aufwand, den wir betreiben", meinte der Hallenser Fußballlehrer.

Regensburg: Beste Abwehr und vier Siege in Serie

Das Paradebeispiel in punkto Aufwand und Nutzen bietet der Samstagskontrahent aus der bayerischen Domstadt. "Bei uns ist die Konsequenz in beiden Sechzehner nicht so vorhanden wie bei Regensburg. Sie brauchen relativ wenig für ganz viel. Die Effizienz von ihnen können wir uns schon abschauen", sagte Ristic. Der Jahn, wo allein neun Profis mit Nordost-Vergangenheit im Kader versammelt sind, hat zwar auch erst 16 Treffer erzielt, aber stellt gemeinsam mit Unterhaching die beste Abwehr (erst 9 Gegentore) und hat dank dieses Fundaments bereits 22 Punkte angehäuft. Der seit Mai vom langjährigen Zwickauer Trainer Joe Enochs verantwortete Zweitliga-Absteiger reist mit dem Rückenwind aus vier Siegen in Folge an die Saale.

Bildrechte: IMAGO / Sascha Janne

Doch vor allem zwei Gästeakteure wissen nur zu genau, wozu der HFC an einem guten Tag fähig ist. "Halle hat spielerische Möglichkeiten und wird ein sehr schwieriger Gegner sein", blickte Angreifer Elias Huth voraus. Er schoss die Rot-Weißen mit zehn Rückrunden-Toren zum Klassenerhalt 2022. In der Vorsaison wiederum hatte Stammkeeper Felix Gebhardt großen Anteil daran, dass die Hallenser erneut die 3. Liga hielten. Nun kehrt Gebhardt ebenfalls mit Regensburg ins Leuna-Chemie-Stadion zurück und ahnt: "Ich erwartete sie wie immer sehr aggressiv und mit dem Versuch, dominant zu sein. Gutes Stadion, gute Fans, da wird auf jeden Fall was los sein."

HFC-Kapitän Nietfeld fordert die "Grunddinger"

Ans dominante, offensive, schöne Spiel denken die alten Kollegen nach dem jüngst offiziell ausgerufenen Abstiegskampf aber längst nicht mehr." Angesichts der "frustrierenden" letzten Zeit "wollen wir uns darauf besinnen, Ergebnisfußball zu spielen. Wir müssen selbst mal in einen Flow reinkommen, wie ihn die Regensburger gerade haben", kündigte HFC-Kapitän Jonas Nietfeld an. "Wir müssen die Grunddinger über 90 Minuten auf den Platz bekommen." Heißt: Auskotzen, Fighten und zur Not über die körperlichen Grenzen gehen.

Immerhin etwas Selbstvertrauen gewannen die angeknacksten Saalestädter beim klaren 4:1-Testerfolg über den ambitionierten Regionalligisten Altglienicke am vergangenen Wochenende zurück. Erfreulich dabei: Während Baumann mit Adduktorenproblemen geschont wurde, trafen seine im Liga-Alltag noch fast komplett glücklosen Offensivkollegen Andor Bolyki, Meris Skenderovic, Timur Gayret und Marco Wolf. Zudem empfahl sich der seit Anfang September durchweg auf der Bank schmorende Enrique Lofolomo mit einem überzeugenden Auftritt als dritter Anker in der letzten Reihe.

Lofolomo in die Dreierkette und Halimi zurück im Kader?

Lofolomo gab den zentralen Part in der von Ristic getesteten Dreierkette. Besagte Formationsumstellung, die eine Abkehr vom offensiv mitunter waghalsig dargebotenen 4-3-3 bzw. 4-1-4-1 bedeuten würde, scheint definitiv eine Option. Es sei "eine Überlegung, einen Defensivspieler mehr zu bringen", ließ Ristic anklingen und unterstrich: "Mit Daumendrücken wird's nicht funktionieren. Irgendeine Konsequenz muss es geben – und das ist meistens übers Personal." Man müsse aber schauen, was "wir für Möglichkeiten haben". Im Angriff stehen die Einsätze des angeschlagenen Skenderovic und von Eric Berko (Muskelverhärtung) auf der Kippe.

Bildrechte: IMAGO / Picture Point

"Licht am Ende des Tunnels" sieht Sreto Ristic dafür beim neben Baumann namhaftesten Sommerneuzugangs. Besar Halimi, der wegen eines Syndesmodebandanrisses überhaupt erst 68 Pflichtspielminuten im HFC-Dress absolvierte, ist seit Mitte der Woche wieder voll im Mannschaftstraining. Sein Trainer schloss explizit nicht aus, dass der offensive Mittelfeldspieler zumindest in den Kader zurückkehren könnte.