Fünf Spiele in Folge nicht gewonnen, die schlechteste Abwehr der Liga und Tabellenplatz 19. Fußball-Drittligist Hallescher FC steckt in der Krise. Nach der jüngsten 1:4-Niederlage des HFC von Sonntag (08.10.2023) gegen Preußen Münster herrscht bei den Hallensern viel Frust: "Die Atmosphäre ist nicht gut. Das passte vorn und hinten nicht. Dementsprechend ist die Stimmung", erklärte HFC-Trainer Sreto Ristic am Tag nach der sechsten Saisonniederlage am MDR-Mikrofon. "Gestern wurden uns die Grenzen aufgezeigt", analysierte auch Sportdirektor Thomas Sobotzik zerknirscht.