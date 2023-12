Am vergangenen Samstag unterlag der HFC trotz langer Überzahl mit 1:2 bei der zweiten Mannschaft des BVB. Eine vermeidbare Niederlage, die im Nachhinein gleich doppelt schmerzen sollte. Denn wie der Club am Dienstag (18.12.) mitteilte, zog sich Innenverteidiger Sebastian Zieleniecki in der Partie einen Kreuzbandriss zu und wird seiner Mannschaft voraussichtlich für den Rest der Saison fehlen. Der 28-Jährige, der trotz der bereits in Spielminute vier erlittenen Verletzung noch bis zur Halbzeitpause durchhielt, soll im Laufe der Woche operiert werden.

Fehlen werden in Essen neben Zielenecki auch die langzeitverletzten Marvin Ajani und Niklas Kreutzer. Dafür kehren mit Marco Wolf und Enrique Lofolomo nach ihren Gelb- bzw. Rot-Sperren zwei Offensivkräfte zurück, die Trainer Ristic für den letzten Schlagabtausch des Jahres zusätzliche Optionen in vorderster Front eröffnen.

Hinter dem Halleschen FC liegt eine turbulente erste Saisonhälfte, die mit der Pleite in Dortmund kürzlich ihr Ende fand. Doch anders als in der vergangenen Spielzeit fällt in der 3. Liga diesmal auch die erste Partie der Rückrunde noch in das laufende Kalenderjahr. So kommt es an der Essener Hafenstraße unter Flutlicht und mittleren einstelligen Temperaturen zur Neuauflage des Auftaktspiels der aktuellen Saison, das der HFC im Hochsommer vor heimischem Publikum mit 2:1 für sich entschieden hatte.