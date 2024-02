Derbyzeit in der 3. Liga – am Sonntag (18.02.2024, 16.30 Uhr im Live-Ticker und live im MDR FERNSEHEN) treffen sich Erzgebirge Aue und Dynamo Dresden zum Schlagabtausch. Die Freude auf das Spiel ist groß, es geht um Prestige und viel mehr. "Es ist ein besonderes Spiel vor ausverkauftem Stadion. Ein tolles Spiel vor toller Kulisse", freut sich Aue-Coach Pavel Dotchev. FCE-Sportdirektor Matthias Heidrich hat in seinem Team beobachtet: "Die Jungs haben gutes Gespür dafür, dass das kein ganz normales Spiel wird." Und auch Dresdens Trainer Markus Anfang stimmt ein: "Derby ist immer etwas Besonderes, vor allem für das Umfeld."