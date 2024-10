"Die zwei Wochen Pause haben uns gut getan", befand Cheftrainer Dotchev bei der Pressekonferenz am Mittwoch (16. Oktober 2024). Sicherlich hätte man im Pokal das ein oder andere Tor mehr erzielen können, aber die Chancenverwertung sei der einzige Kritikpunkt an diesem Spiel gegen einen "gut organisierten" Gegner gewesen.

Die negativen Erlebnisse mit den Niederlagen bei Viktoria Köln und zu Hause gegen Hansa Rostock habe man in der Trainingswoche "abgeschüttelt". Nun solle mit einer ordentlichen Leistung ein guter Start in die englische Woche gelingen, in der "viele Punkte vergeben" werden.