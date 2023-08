Mit großen Verletzungssorgen reist der Hallesche FC am Sonntag nach Mannheim. Beim Drittliga-Spiel gegen den SV Waldhof (Anstoß: 16:30 Uhr, live im Ticker auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) fehlen den Saalestädtern mit Nico Hug (Syndesmosebandanriss), Meris Skenderovic (Oberschenkelverletzung), Niklas Kreuzer (Hodentumor), Besar Halimi (Syndesmoseband-Verletzung) und Tunay Deniz gleich fünf Spieler. Letzterer hatte sich am Dienstag beim 1:1 gegen den MSV Duisburg eine Muskelverletzung zugezogen.