Gebannt schaute Regionalligist 1. FC Lok Leipzig am 18. Juni nach Dortmund, wo im Fußballmuseum die erste Runde des DFB-Pokals ausgelost wurde. Dank eines überraschend deutlichen 3:0 im Endspiel des Sachsenpokals gegen den Chemnitzer FC lagen die Leipziger im Lostopf. Und Stabhochspringerin Sarah Vogel meinte es gut mit Lok, zog Bundesligist Eintracht Frankfurt . "Ein Erstligist ist hervorragend im 130. Jahr unserer Gründung. Vor 120 Jahren feierten wir in Leipzig die erste deutsche Meisterschaft, vor 30 Jahren sind wir in die erste Bundesliga aufgestiegen. Es passt alles zusammen", sagte Lok-Präsident Torsten Kracht im ZDF, der selbst früher für die Eintracht gespielt hatte. Dass Lokalrivale BSG Chemie Leipzig eine innige Freundschaft zur Frankfurter Eintracht pflegt, machte die ganze Angelegenheit noch prickelnder.

Die Vorfreude war riesig und auch spürbar, als 11.100 Fans das Plache-Stadion in einen Hexenkessel verwandelten. Der Verein hatte im Vorfeld alles dafür getan, dass es ein Fußballfest werden kann. Und in der Anfangsphase schien der Regionalligist auch seinen Teil beizutragen, hatte gleich zwei Mal die Führung auf dem Fuß. In der elften Minute scheiterte Djamal Ziane freistehend vor Keeper Kevin Trapp. Nicht auszudenken, was sportlich möglich gewesen wäre. Tobias Dombrowa fehlten in der 35. Minute bei seinem Kopfball nur Zentimeter. Zwei Minuten später führte der Bundesligist durch ein Eigentor von Leipzigs Keeper Isa Dogan. Nach dem Wechsel spielte der Gast aus Hessen seine Klasse aus, erhöhte auf 0:3.