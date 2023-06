Dominik Pelivan verlässt den Chemnitz FC und heuert wieder bei Energie Cottbus an. Das gab der Staffelsieger der vergangenen Saison am Montag (26.06.2023) über seine Kanäle bekannt. Zuvor war schon Tim Campulka den gleichen Weg gegangen .

Pelivan war im Sommer 2021 aus der Lausitz nach Chemnitz gewechselt und absolvierte in den vergangenen zwei Jahren 29 Pflichtspiele für die "Himmelblauen". Allerdings war seine Zeit in Chemnitz auch von zahlreichen schweren Verletzungen geprägt. Wegen eines Muskelbündelrisses verpasste er die gesamte Hinrunde der Saison 2021/22, in der abgelaufenen Spielzeit musste er wegen eines Wadenbeinbruchs und eines Muskelfaserrisses 20 Spiele pausieren.