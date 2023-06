Der FC Rot-Weiß Erfurt hat auf der Innenverteidiger-Position einen weiteren Abwehrrecken verpflichtet. Von Schweinfurt 05 aus der Regionalliga Bayern kommt der 1,94 Meter große Lucas Zeller in die Thüringer Landeshauptstadt. Der 23-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2025.

Erfurts Coach Fabian Gerber freut sich über die Verpflichtung: "Wir sind sehr froh, dass sich Lucas trotz anderer Angebote für uns entschieden hat. Er ist ein junger und talentierter Spieler, der defensiv sehr flexibel einsetzbar ist." Zeller sammelte in Hoffenheim und Schweinfurt bereits reichlich Erfahrungen in der Regionalliga. Letzte Saison erzielte er in Schweinfurt auch drei Tore, fiel dabei auch durch ein starkes Aufbauspiel auf.



"Ich bin sehr glücklich, meinen Vertrag bei Rot-Weiß Erfurt unterschrieben zu haben. Das ist ein großer Traditionsverein mit tollen Fans", sagte der gebürtige Frankfurter. Zeller ist nach Kwabe Schulz und Robin Fabinski der dritte Abwehrspieler, den RWE verpflichtet hat.