Meuselwitz war zu diesem Zeitpunkt gut im Spiel, musste kurz darauf allerdings erstmal tief durchatmen: In Spielminute 19 entschied Schiedsrichterin Miriam Schwermer nach einem Zupfer von Andy Trübenbach gegen Felix Pilger auf Elfmeter für die Hausherren. Cihan Ucar ließ sich die Chance nicht nehmen, verlud Lukas Sedlak und traf zum etwas glücklichen 1:0 für den BAK. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit hatte Florian Hansch die dicke Chance zum Ausgleich - nach einem Eckball setzte er den Ball aus kürzester Distanz jedoch drüber (45.+2). So blieb es vorerst beim Rückstand.

Der ZFC hatte sich für die zweite Hälfte etwas vorgenommen und begann direkt druckvoll: Florian Hansch tauchte drei Minuten nach Wiederanpfiff nach toller Vorlage von Andy Trübenbach allein vor BAK-Keeper Luis Zwick auf, fand in eben jenem aber seinen Meister (48.). Nur fünf Minuten später gab es einen erneuten Elfmeterpfiff - diesmal für Meuselwitz. Nicolo Avellino hatte Dominik Bock im Laufduell zu Boden gebracht. Folgerichtig gab es auch in dieser Situation Strafstoß. Der bis dahin unglückliche Florian Hansch trat an und versenkte eiskalt zum 1:1-Ausgleich (54.).

Mit dem eigenen Tor im Rücken drängte Meuselwitz den Berliner AK immer tiefer in die eigene Hälfte und spielte sich einige Chancen heraus. Zunächst war es Michel Ulrich, dem der Ball in höchster Not noch vom Fuß gespitzelt wurde (62.), dann fand Hansch mit seiner scharfen Hereingabe keinen Mitspieler (69.). Die größte Möglichkeit zur Führung hatte zehn Minuten vor dem Abpfiff Dominik Bock, der einen Freistoß aus guter Position über die Mauer zirkelte, aber am stark parierenden Luis Zwick scheiterte (80.).