In der 60. Minute wurde es dann kurios. Damert mit dem Freistoß aus zentraler Position zunächst in die Mauer, von wo der Ball als Bogenlampe in den Strafraum fällt. Dort wird es dann unübersichtlich, mit dem Ergebnis, dass der Ball vom Rücken von CFC-Stürmer Stephan Mensah in Richtung Leipziger Tor rollte und vermutlich auch reingegangen wäre – doch der aus dem Abseits kommende Niclas Erlbeck bugsiert die Kugle in letzter Konsequenz hinter die Linie, weshalb Schiedsrichter Eugen Ostrin die Situation richtigerweise zurückpfiff.