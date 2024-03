Nach dem 3:1 (1:1) - Erfolg am vergangenen Spieltag gegen die zweite Mannschaft von Hertha BSC ging es für Jena erneut gegen ein Team aus der Bundeshauptstadt um Punkte. Und die Thüringer zeigten dabei von der ersten Minute an, wer an diesem Nachmittag Herr im Stadion Lichterfelde war. Cemal Sezer per Doppelpack (3. / 17.), Top-Torjäger Elias Löder per Traumtor (28.) und Justin Petermann (36.) stellten die Weichen bereits nach gut einer halben Stunde auf Sieg. Zu viel für Viktoria-Coach Semih Keskin, der die Nase sichtlich voll hatte und noch vor der Pause zum Vierfach-Wechsel ausholte.