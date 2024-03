Dabei brauchten die Zwickauer ein wenig, um ins Spiel zu kommen. Die tabellenvorletzten Berliner hatten sich offenbar etwas vorgenommen und spielten den ersten Angriff schnell nach vorn. Die erste Ecke ging damit also an den BAK (3.) – viel mehr sah man in der ersten Hälfte allerdings nicht mehr offensiv.

In der zweiten Halbzeit bot sich ein ähnliches Bild: In den ersten zwei bis drei Minuten sah man den Berlinern an, dass sie sich etwas vorgenommen hatten. Lange hielt das aber nicht an und die Offensivbemühungen der Gäste verpufften wieder. Der FSV muss sich zwar über einige verpasste Chancen ärgern - Kilian Senkbeil verpasste eine Hereingabe nur knapp (69.), Marc Philipp Zimmermann schoss allein vorm Tor den Torwart an (72.), der eingewechselte Lucas Albert setzte den Ball knapp am rechten Pfosten vorbei (78.). Die Jubiläumsparty ließen sich die Sachsen allerdings nicht vermiesen. Nur in der Nachspielzeit zeigten die Berliner so etwas wie Torgefahr und prüften Zwickaus Benjamin Leneis zweimal.