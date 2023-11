Die Zwickauer hatten die Worte ihres Trainers vernommen und gingen vor 3.416 Zuschauern sehr engagiert in die Partie. Die Eilenburger standen dem nicht nach, verlegten sich aber eher aufs Kontern. Die erste nennenswerte Chance ging dann aufs Konto der Gäste, Bibaku köpfte in der 6. Minute nach Aquilar-Flanke über den Kasten der Zwickauer. Nach 23 Minuten war es erneut Bibaku, der mit einem Kopfball Gefahr austrahlte. Dann waren aber auch die Zwickauer am Zuge. Dobruna sorgte mit einer artistischen Aktion für Raunen im weiten Rund, sein Fallrückzieher zischte jedoch haarscharf am langen Pfosten vorbei.

Der Rückstand stachelte die Zwickauer an, die mit Power aus der Kabine kamen. In der 50. Minute bekam die Eilenburger Abwehr Goalgetter Zimmermann nicht in den Griff. Der erste Schuss von ihm wurde noch geblockt, im Nachsetzen schweißte er die Kugel links unten in die Maschen. Nach dem Ausgleich wollten die Gastgeber mehr, und sie drehten die Partie. Nach einer super Flanke auf den ersten Pfosten bugsierte Dobruna den Ball mit dem Außenrist in die Maschen (62.).