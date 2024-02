Der BFC erwischte einen furiosen Start in die Partie, denn bereits nach zwei Minuten wackelte das Chemie-Gehäuse. Ein langer Einwurf landete bei David Haider Kamm Al-Azzawe, der schnörkellos abzog und aus kurzer Distanz am Pfosten scheiterte. Chemie-Torwart Benjamin Bellot war noch mit den Fingerspitzen dran. Nur wenige Minuten später (10.) war es wieder der Gastgeber, der für Unruhe im Strafraum der Grün-Weißen sorgte. Eine Flanke von links erwischte McMoordy Hüther am ersten Pfosten gerade noch ganz leicht mit dem Kopf, was aber reichte, um Bellot zu irritieren, der den Ball nach vorne abprallen ließ. Glück für den Schlussmann, dass kein Berliner in der Mitte bereitstand, um das Geschenk anzunehmen.

Bildrechte: Patrick Skrzipek