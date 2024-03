In der Pause brachte ZFC-Chefcoach Georg-Martin Leopold Andy Trübenbach für den unglücklich agierenden Shoshi. Durch die Hereinnahme des Routiniers nahm das Meuselwitzer Spiel nun richtig Fahrt auf. In einer Drangphase der Gastgeber gab es nun einige gute Chancen. So wurde ein Kopfball von Florian Hansch gerade noch von den Babelsbergern von der Linie gekratzt (52.), ehe Trübenbach kurz darauf einen Schuss aus 17 Meter knapp rechts vorbeischlenzte (55.). Nach 65 Minuten fing sich Babelsberg wieder, doch der ZFC hielt dagegen und suchte selbst immer wieder den Weg nach vorn. In der 71. Minute dann der Schock für die Zipsendorfer: Nach einem Zweikampf vom bereits mit Gelb verwarnten Luca Bürger mit Samir Werbelow entschied der Referee auf Handspiel, was die Gelb-Rote Karte für den Meuselwitzer zur Folge hatte. Trotz Unterzahl hielt der ZFC im Anschluss mit vereinten Kräften und Leidenschaft dagegen und überstand somit auch die verbleibenden Minuten ohne Gegentor.