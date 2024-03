Schon früh musste Zwickau den ersten Rückschlag hinnehmen. Einen langen Ball konnte Lloyd Addo Kuffour nicht klären, verlor anschließend auch noch die Orientierung und den Ball aus den Augen. Julien Andre Damelang bedankte sich und zog von der Strafraumkante ab. Da Hiemann sich sehr weit am kurzen Pfosten postiert hatte, kam er nicht mehr an den Ball (5.). Zwickau war geschockt, fand offensiv gar nicht statt und wirkte auch in der Abwehr teilweise recht fahrig. Nach 13 Minuten hatten die Westsachsen Glück, dass Laurenz Dehl die Kugel nur ans Aluminium hämmerte.