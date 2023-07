Das Spiel begann denkbar ungünstig für die Meuselwitzer. Bereits nach zwei Minuten gab’s die kalte Dusche in Form eines Gegentreffers. Nach einem Einwurf und nachfolgender Flanke konnten die Gäste nicht klären. Babelsbergs Neuzugang Julius Hoffmann, der von Dynamo Dresden ausgeliehen ist, stand richtig und schob zum 1:0 für die Filmstädter ein. Pech dann auch noch personell bei den Zipsendorfern. Nils Miatke musste mit einer Kopfverletzung vorzeitig vom Feld (14.), für ihn kam Felix Rehder. Von einer Reaktion der Leopold-Schützlinge auf den Rückstand war lange nichts zu sehen.

Sie hatten Glück, dass der freigespielte Matthias Steinborn in der 29. Minute nur das Lattenkreuz traf. Nach gut einer halben Stunde wurden die Gäste dann endlich wach und setzten erste Offensivzeichen. Zweimal musste SVB-Torwart Luis Klatte bei Schüssen von René Eckardt und Luis Fischer abwehren, dann donnerte Andy Trübenbach das Leder über den Kasten. Fünf Minuten vor dem Pausenpfiff bekamen die Potsdamer die Möglichkeit, zu erhöhen. Steinborn wurde von Dominik Bock im Strafraum gelegt – Elfmeter. Steinborn trat selbst an und scheiterte an ZFC-Schlussmann Justin Fietz, der genau richtig spekulierte und abwehrte.