Bestes Wetter, gute Stimmung und ein Gastgeber, der hier was reißen wollte. Die erste halbe Stunde gehörte nur den Meuselwitzern, die griffig waren und sich auch eine Handvoll bester Chancen erspielten. Nach einer Viertelstunde und schon einigen heißen Szenen hatte Andy Trübenbach nach einer Ecke die Führung auf dem Fuß, scheiterte aus spitzem Winkel aber an Keeper Elias Betke. Und es ging weiter nur in eine Richtung. 120 Sekunden später bediente Trübenbach Arlind Shoshi in der Mitte, doch der Stürmer erwischte den Ball mit dem Kopf nicht richtig. Du allein Shoshi hätte mit etwas mehr Abschlussglück und Geschick sich berühmt schießen können. Doch so blieb es beim 0:0 und Cottbus kam nach 35 Minuten etwas besser ins Spiel. Und kurz vor der Pause zur glücklichen Führung. Maximilian Kraus bediente auf der rechten Seite Jonas Hofmann, dessen flache Eingabe in der Mitte von Tim Heike über die Torlinie gedrückt wurde.

Bildrechte: Tanja Kaltofen