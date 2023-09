Nun eskalierte offenkundig der Konflikt zwischen Backhaus und dem BFC. Der frühere Profi hat noch einen bis 2024 gültigen Vertrag in der Hauptstadt und ist lediglich freigestellt. Wer die Wein-Rot-Weißen am Sonntag an der Ostsee betreut, darüber machten die Klubverantwortlichen keine Angaben.



Heiner Backhaus – der zu Beginn seiner Trainerkarriere fünf Jahre Inter Leipzig verantwortete – hatte im Juni 2022 in Berlin angeheuert, gut zwei Wochen, nachdem er sich eigentlich auf einen Dreijahresvertrag bei den Sportfreunden Lotte geeinigt hatte. Als der BFC jedoch Meistertrainer Christian Benbennek überraschend vor die Tür setzte, hatte sich der gebürtige Wittinger kurzerhand für das Angebot aus dem Osten entschieden.