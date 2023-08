Mit Linksverteidiger Arne Rühlemann und Mittelfeldroutinier Michael Schlicht neu in der Startelf begann der Aufsteiger seinen vierten Versuch auf die ersten Punkte in der neuen Saison. Und schon bald zeichnete sich ab – die Eilenburger waren auch in Abwesenheit des beim Schulanfang seiner Tochter weilenden Cheftrainers Sascha Prüfer bestens auf den Favoriten aus der Hauptstadt eingestellt. Der BFC riss im Verlauf der ersten Hälfte nur vereinzelte Lücken in den dichten FCE-Defensivverbund. Die erste riss Stockinger über rechts, aber im Zentrum behinderten sich dann Dedidis und Wießmeier gegenseitig – der Volley aus der Drehung des Ex-Jenaers ging daher knapp links vorbei (10.).

Nach gut 20 Minuten wagten sich die Gastgeber vermehrt Richtung BFC-Strafraum. Zunächst schlug Mittelstürmer Luis in dieser besten FCE-Phase vor dem Seitenwechsel über den Ball (22.). Viel besser machte es dann Innenverteidiger Quentin Seidel. Der einstige BFC-Nachwuchsakteur reagierte nach Baumanns geblocktem Abschluss am schnellsten und vollendete aus Strafraumdistanz trocken halblinks (29.). Es war ein Weckruf für das Backhaus-Team – aber der FCE hielt leidenschaftlich dagegen. Al-Dawoud erhielt Szenenapplaus für seinen Block gegen Dedidis und Naumann für einen großartigen Fußreflex gegen Hüther (36./38.). Und trotzdem durften die Gäste unmittelbar vor der Pause noch jubeln, weil sich FCE-Verteidiger Jarosch bei Wießmeiers Eingabe folgenschwer verschätzte und Rufat Dadashov daraufhin mit zwei Kontakten sehenswert ausglich (44.).

Auch nach Wiederanpfiff blieb es ein Duell auf Augenhöhe, bei dem die Muldestädter wiederholt Nadelstiche setzten. Möbius war über rechts auf und davon, legte scharf nach innen, aber sowohl Luis als auch Al-Dawoud verpassten im Zentrum die große Gelegenheit zur erneuten Führung (61.). Wenig später bewahrte BFC-Keeper Bätge sein Team am kurzen Pfosten gegen Möbius vor dem zweiten Gegentreffer (66.).



Was Kaltschnäuzigkeit bedeutet, bewies dann einmal mehr Dadashov, der den punktgenauen Rückpass des auffälligen Jokers Erlind Zogjani aus zehn Metern rechts oben versenkte (74.). Die Vorentscheidung? Mitnichten! FCE-Rechtsverteidiger Vogel legte völlig frei aus sechs Metern am kurzen Pfosten vorbei (77.), ehe Möbius den Ball nur Momente später an den Querbalken drosch (78.). Bei der letzten Eilenburger Gelegenheit schlug der aufgerückte Jarosch freistehend über den Ball (84.). Stattdessen erhöhte Zogjani mit dem Schlusspfiff per Volley sogar noch (90.+5).