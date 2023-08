Nach den drei Schlafwageneinlagen in der Defensive, die zu den drei Gegentreffern gegen Lok Leipzig (2:3) führten, besann sich Jena erst einmal auf die Verteidigung und ließ nur wenig zu. Allerdings ging auch nach vorn wenig. Das änderte sich in der 22. Minute. Nach einem Foulspiel an Elias Löder setzte Lukas Lämmel den Freistoß aus 17 Metern an die Latte. Wenig später nutzte Endres die zweite klare Chance zur Führung. Nach einem feinen Steckpass von Richter startete Endres durch, narrte Gegenspieler Steffen Eder und schob flach an Keeper Leon Bätge zum 1:0 (31.) ein.