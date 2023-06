Zum Auftakt auf dem Trainingsplatz gab es am Nachmittag unter Leitung von Chefcoach René Klingbeil eine lockere Übungseinheit. Erst am Dienstag wird das Team mit der intensiven Vorbereitung beginnen. "Es ist sehr viel Energie in der Mannschaft. Der Kern wurde ja zusammengehalten", freut sich Klingbeil. Mit Blick auf die Meisterschaft erwartet der Coach eine enge Saison: "Wenn ich mir den BFC, Energie Cottbus, Altglienicke, Babelsberg angucke, um mal einige zu nennen, glaube ich schon, dass da ein richtiges Hauen und Stechen auf den ersten Platz losgehen wird. Was aber normal ist, wenn du den direkten Aufstiegsplatz inne hast, dann wirst du schon viel dafür tun, um dabei zu sein."