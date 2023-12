"Ich habe immer gesagt, dass es für mich etwas ganz Besonderes war, Trainer dieses Traditionsvereins sein zu dürfen. Ich bin jeden Tag gern an die Kernberge gefahren und habe immer Freude an der Arbeit in Jena gehabt. Und natürlich hätte ich gern meinen Vertrag erfüllt. Aber ich muss die Entscheidung des Clubs akzeptieren", erklärte Klingbeil, der von 2015 bis 2017 selbst für Carl Zeiss aktiv war, in der Vereinsmitteilung.