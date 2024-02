"Dennis überzeugt mit Übersicht und Verstand auf dem Feld, genauso aber auch neben dem Platz", begründet Chemie-Präsident Frank Kühne die Vertragsverlängerung in der Pressemitteilung des Vereins. "Wir sind uns einig, dass es zwischen uns einfach gut passt. Der Verein und die Verantwortlichen bringen mir großes Vertrauen entgegen, was untermauert wurde, indem man frühzeitig in die gemeinsame Planung der nächsten Saison gegangen ist", erklärt Mast: "Ich bin gespannt, wohin die gemeinsame Reise noch geht. Grenzen gibt es gefühlt keine."