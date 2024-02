Das teilte der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) am Mittwochnachmittag (14. Februar) mit. Der Kader der Lausitzer ist aufgrund einer hartnäckigen Krankheitswelle derart dezimiert, dass nicht genügend gesunde Akteure zur Verfügung stehen. Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz hatte auf Anfrage von rbb24 schon zuvor gesagt: "Wenn es sich um normale Erkältungen handeln würde, wäre das alles kein Problem. Dadurch das bei einigen Spielern aber Fieber dazu gekommen ist, wäre es gefährlich, die Jungs zu früh wieder einzusetzen." Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.



Cottbus befindet sich nach zuletzt drei Siegen in Serie auf Rang drei in Lauerstellung zum Spitzenduo Greifswalder FC und BFC Dynamo. Chemie Leipzig hatte nach langer Durststrecke am vergangenen Sonntag den 3:2-Befreiungsschlag bei Hansa Rostock II gefeiert.