Das Beben in den Vereinsgremien bei den Himmelblauen geht also weiter. Nachdem MDR-Recherchen Unstimmigkeiten zwischen Präsidentin Romy Polster, Geschäftsführer Marc Arnold und den Gesellschaftern offenlegten, kommen die Gremien des CFC nicht zur Ruhe. Wie der Verein am Mittwoch (27. September) mitteilte, legte Knut Müller sein Amt als Aufsichtsratsvorsitzender am vergangenen Samstag nieder, ebenso Aufsichtsrätin Grit Hoffmann.