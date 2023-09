Auf 484 Spiele für die Himmelblauen hat es der 55-Jährige in 14 Jahren gebracht. Dazu war der gebürtige Stollberger nach der aktiven Zeit schon im Nachwuchs des CFC aktiv und stand als Co-Trainer neben Sven Köhler für die erste Mannschaft in der 3. Liga 2016/17 an der Seitenlinie. "Ich freue mich über die Möglichkeit, meinem Heimatverein in dieser Position helfen zu können. Ich baue auf eine gute Zusammenarbeit mit den Trainern, Betreuern und Helfern unseres NLZ, damit sich der Chemnitzer Nachwuchsfußball weiter gut entwickeln kann“, wird Mehlhorn in der Pressemitteilung des Vereins zitiert. Der Rekordspieler folgt als Leiter des NLZ auf Marcus Jahn, der im Sommer seinen Posten abgegeben hatte.