Tiffert (42), der das Cheftrainer-Amt am 1. März 2022 als Nachfolger von Daniel Berlinski angetreten hatte, sagte: "Ich habe hier in Chemnitz meine ersten Schritte als Profitrainer gemacht und konnte mich hier in Ruhe entwickeln. Ich habe schon vor der Saison klargemacht, dass wir beim Chemnitzer FC mit jungen Spielern langfristig etwas aufbauen wollen – ich bin froh, dass der Verein diesen Weg mit mir fortsetzen will." In der Saison 2021/2022 avancierte der CFC zum besten Rückrundenteam und wurde Sachsenpokal-Sieger. In der darauffolgenden Spielzeit wurde Chemnitz Achter und erreichte das Sachsenpokal-Finale gegen Lok Leipzig. Sein Assistent Hohenender war zuvor Kapitän beim CFC.

