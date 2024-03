Für die Himmelblauen absolvierte er bisher 13 Pflichtspiele, verletzte sich zwischenzeitlich im Sachsenpokal gegen Oelsnitz schwer am Sprunggelenk, ist aber seit Februar wieder fit. In den letzten vier Partien, von denen der CFC zwei gewann, spielte er über die volle Spieldauer, legte beim 1:1 gegen Lok Leipzig den Ausgleich auf. Auch bei der Niederlage in Babelsberg gehörte Reutter zu den auffälligeren Spielern bei einem mittelmäßigen Auftritt seines Teams.

Uwe Hildebrandt, Geschäftsführer der Chemnitzer, ist vom Talent des Verteidigers überzeugt: "Manu hat in der bisherigen Saison gezeigt, was er draufhat. Wir sind von seinen Fähigkeiten überzeugt und wollen mit ihm in die Zukunft gehen." Der Spieler selbst ist dem CFC dankbar und blickt zuversichtlich in die Zukunft: "Ich bin noch nicht Mal ein Jahr in Chemnitz, fühle mich hier aber schon sehr wohl. Der Verein hat mich durch die schwere Phase meiner Verletzung geführt, dafür bin ich sehr dankbar. Ich freue mich auf die kommende Saison." Bereits im Februar hatte der CFC mit Nils Lihsek und Niclas Erlbeck die Verträge verlängert. Auch das Trainergespann Christian Tiffert und Niklas Hoheneder soll den Himmelblauen länger erhalten bleiben.