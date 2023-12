Die Mitgliederversammlung des Chemnitzer FC ist am Donnerstagabend (14.12.2023) mit einem großen Fragezeichen zu Ende gegangen. Den 311 anwesenden Mitgliedern in der Messehalle brannte vor allem eine Frage unter den Nägeln: Wie sieht es finanziell nach den Misswirtschaftsvorwürfen im Sommer aus, in deren Folge der komplette Vorstand zurückgetreten war?