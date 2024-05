Unbedingter Siegeswille war der Schlüssel

Es war eine Saison mit Aufs und Abs für die Lausitzer, die lange Zeit hinter Greifswald und dem BFC Dynamo nur in zweiter Verfolgerposition waren. Aber der enorme Wille, gerade in den Heimspielen auf der Schlussgeraden noch die Kohlen aus dem Feuer zu holen, machte letztlich den Unterschied. Während vor allem der BFC weiche Knie bekam, feierte Energie nach unglaublich packenden Spielverläufen Siege gegen Viktoria Berlin (4:3 – Tore in der 91. und 93. Minute), Berliner AK (2:1 – Siegtor in der 99. Minute) und Lok Leipzig (4:3 – Siegtor in der 93. Minute). Dazu kam, dass Energie die Duelle gegen die Mitkonkurrenten aus Berlin und Greifswald zog. "Als wir das Spiel gegen Viktoria Berlin gedreht haben, habe ich richtig dran geglaubt. Da wusste ich, jetzt kann das hier eine Einheit werden", erklärte Wollitz in Niederlausitz aktuell.

Nun also wieder 3. Liga. Da waren die Lausitzer zuletzt 2018/19, damals auch unter Claus-Dieter Wollitz. Doch halten konnte der Verein die Liga nicht. Trotz 45 gesammelten Punkten ging es für die Lausitzer nach nur einer Spielzeit zurück in Liga vier. Das soll diesmal anders werden. An der Lizenz wird es nicht scheitern, der DFB bescheinigte dem Verein die wirtschaftliche und organisatorische Leistungsfähigkeit. Zur endgültigen Lizenzerteilung seien abschließend noch ausstehende Nachweise zu erbringen, so die Lausitzer. "Wir sind finanziell gut aufgestellt, der Kader ist schon weitgehend zusammen", erklärte Präsident Sebastian Lemke der Lausitzer Rundschau.

Wollitz noch ein Jahr Cheftrainer

Für den Cheftrainer wird es eine Abschiedssaison, zumindest auf der Bank. Denn 2025 will und soll Wollitz als Sportdirektor für die Lausitzer tätig werden. Wie es sich anfühlt, auf der Tribüne zu sitzen, durfte der 58-Jährige in Berlin bereits erleben und erklärte danach bei Niederlausitz aktuell. "Vielleicht verlängere ich dann auch nochmal als Trainer, das heute hat mich ganz schön mitgenommen auf der Tribüne."