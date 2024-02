In einem am Donnerstagvormittag (1. Februar) versendeten kurzen Statement bedankte sich der Verein für den Einsatz von Dahlke und Kleeschätzky und wünschte "sportlich wie persönlich alles Gute für die Zukunft." Erstgenannter Angreifer war vor eineinhalb Jahren von Preußen Münster ins Paradies gewechselt. In 50 Pflichtspielen für Jena erzielte der 26-Jährige 18 Tore, elf davon gegen unterklassige Konkurrenz im Thüringenpokal.



Verteidiger Kleeschätzky wiederum war erst im vergangenen Sommer vom damaligen Absteiger Germania Halberstadt verpflichtet worden. Der 22-Jährige kam in der Folge jedoch nur zu fünf Regionalliga-Einsätzen im FCC-Trikot. Wohin es die beiden verschlägt, ist noch nicht bekannt.