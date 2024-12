Die teilweise massiven Schäden an Zäunen und Toren hinter der Südkurve hat die Stadionbetriebsgesellschaft mittlerweile repariert, die Stadtverwaltung Jena hat deshalb am Donnerstag Nachmittag (5. Dezember 2024) grünes Licht für das Spiel am Freitag gegen den BFC Dynamo gegeben. Das Sicherheitskonzept wird beibehalten, die Gästefans aus Berlin werden also wie bisher in der Nähe der Jenaer Fanszene in der Südkurve stehen. Allerdings handelt es sich bei der Partie gegen den BFC nicht um ein Hochsicherheitsspiel, sondern nur um ein "bedingt störanfälliges Spiel". Aus Berlin werden maximal 300 Fans erwartet.