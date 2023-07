Der frühere deutsche U17-Nationalspieler lief in den vergangenen zweieinhalb Jahren für den Nachwuchs des FC Schalke 04 auf. Allerdings musste sich der 1,70 große Linksfuß in der abgelaufenen Saison mit vier Kurzeinsätzen für das Regionalligateam der Königsblauen begnügen. Nun wagt er den Neuanlauf in Westsachsen. Der Osten ist für Klein kein unbekanntes Terrain. Vor seiner Zeit in Gelsenkirchen spielte er auch zweineinhalb Jahre im Nachwuchsleistungszentrum von RB Leipzig.



Derweil haben die Zwickauer in Person des 26-jährigen Tom Hornuff auch Ersatz für den nach Bielefeld abgewanderten Torwarttrainer Steffen Süßner gefunden.