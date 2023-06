2011 bei Aue: Ronny König und Trainer Rico Schmitt (v.r.) Bildrechte: IMAGO / Karina Hessland

Der gebürtige Karl-Marx-Städter hat in Mitteldeutschland bei mehreren Vereinen seine Spuren hinterlassen. Beim FC Erzgebirge Aue war Schmitt mehr als sechseinhalb Jahre als Co- und später Cheftrainer in Aktion. Und stieg mit den Veilchen 2010 in die 2. Bundesliga auf. Es folgten drei Jahre bei Kickers Offenbach, wo er in den Aufstiegsspielen nur knapp 2015 am 1. FC Magdeburg scheiterte. Weitere Stationen waren der Halleschen FC und der FC Carl Zeiss Jena und zuletzt der SV Meppen.