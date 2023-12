Nach langem Rechtsstreit ist jetzt das Urteil gefällt worden. So hat das Landgericht Erfurt der Klage des FC Rot-Weiß Erfurt e.V. gegen den Förderverein Fußballherz FC Rot-Weiß Erfurt e.V. vollumfänglich stattgegeben. Das gab der Vorstand des FC Rot-Weiß Erfurt e.V. am Freitag (8. Dezember) in einer Pressemitteilung bekannt. Eine Reaktion des Fördervereins ist angefragt.