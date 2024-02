Am vergangenen Samstag mussten die Himmelblauen ihre erste Niederlage des Jahres verkraften. Nach zehn Punkten aus den vorherigen vier Partien wies der FC Energie Cottbus den CFC beim 1:4 an der Gellertstraße in die Schranken. Der CFC, derzeit auf Rang acht, profitiert von den ausstehenden Nachholspiele der Konkurrenz. Die Mannschaft von Trainer Christian Tiffert liegt mit 27 Punkten aus 21 Spielen derzeit auf Rang acht der Tabelle.