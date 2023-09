Die Hauptstädter erwischten den besseren Start in die Partie, verpassten es jedoch den vielen Ballbesitz zu verwerten. Ken Gipson vereitelte in der Jenaer Defensive den Rückstand. Er wehrte eine kurz ausgeführte Ecke von Werthmüller zur Ecke ab (10.). Jena ließ sich vom starken Start der Hausherren nicht beirren und konnte wie so oft auf Maximilian Krauß zählen.

Aus dem Nichts brachte Krauß die Gäste in Front. In einer Einzelaktion über halblinks setzte sich der Jenaer gegen Hertha-Kapitän Maurice Covic durch. Per Körpertäuschung Platz verschafft, zirkelte der Routinier das Spielgerät unhaltbar in den Winkel – 1:0 für die Thüringer. Hertha versuchte es dann mit einer Hereingabe von Nader El-Jindaoui, Derry Scherhant wurde in Position gebracht und überwand Butzen, scheiterte jedoch aus fünf Metern an FCC-Schlussmann Kevin Kunz (40.). Der Keeper stand in dieser Situation goldrichtig. Die Gäste verpassten es danach die Führung vor der Halbzeit weiter auszubauen. Zuerst konnte Joshua Endres einen Ballgewinn von Justin Schau nicht nachhaltig verwerten, dann verpasste Krauß nur knapp sein drittes Saisontor (43./45.).