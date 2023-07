ZFC-Trainer Leopold: "Wir können nur positiv überraschen"

"René ist ein sehr verlässlicher Spieler, ein Routinier, wie auch Nils Miatke. Es gibt also keinen Grund, Dinge, die in der vergangenen Saison intern in der Mannschaft gut gelaufen sind, zu verändern. Beide Spieler sind starke Stützen, haben in der Vorbereitung jede Trainingseinheit mitgemacht, sie geben Vollgas. Und das mit 33 Jahren, was nicht immer selbstverständlich ist. Ich freue mich, mit beiden Akteuren zusammen arbeiten zu können."

"Wir können gegen Babelsberg, Lok oder den BFC nur positiv überraschen. Hinzu kommt noch das Pokallos bei Oberligist Einheit Rudolstadt, was wohl das schwerste in dieser Runde in Thüringen war. Wir nehmen es insgesamt als Herausforderung an und besprechen jetzt auch mit der Mannschaft, was unsere Vorgaben für die Punktspiele sind. Wie bereits erwähnt, wir sind optimistisch und gehen als Underdog in die drei Partien rein."