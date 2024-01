Regionalligist 1. FC Lok Leipzig steht vor einer Zerreißprobe. Im Mittelpunkt steht Präsident Torsten Kracht. In einem Brief an den Aufsichtsrat fordern 21 Unterzeichner die sofortige Abberufung des 56-Jährigen, drohen andernfalls mit dem Ende ihrer langjährigen Arbeit für den Verein. Die "Bild" hatte zuerst davon berichtet. Kracht wies die Vorwürfe in einem ersten Statement zurück.