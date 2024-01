In einem Gespräch mit der Bild-Zeitung hat der im März 2023 nach einem privaten Schicksalsschlag zurückgetretene Ex-Präsident nun jedenfalls auch offiziell bestätigt, was er Sport im Osten-Informationen zufolge dem Aufsichtsrat und Präsidium der Blau-Gelben bereits am vergangenen Wochenende angeboten hatte: Eine zunächst zeitlich befristete Rückkehr auf mitverantwortlicher Ebene im Verein. "Um die Aufbauarbeit in unserem Klub, die ganz viele Menschen geleistet haben, nicht zu gefährden", begründete der 56-Jährige. Er "mache das aus vollem Herzen für Lok und meine Familie ist damit auch einverstanden."