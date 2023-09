Lok hat nach dem vielversprechenden Saisonstart mit neun Punkten aus vier Partien mittlerweile an Boden verloren. Nur ein eigener Treffer sprang in den letzten drei Spielen heraus. Ziane, eigentlich ein Torgarant, sparte nicht mit Selbstkritik. "Natürlich kommst du ins Nachdenken. Letzte Saison gingen die Dinger mit einem gewissen Selbstverständnis rein." In dieser Spielzeit traf der 31-Jährige einzig gegen Carl Zeiss Jena, besorgte da mit seinem Kopfball tief in der Nachspielzeit aber immerhin den Sieg. Seine persönliche Flaute kann er sich dennoch nicht erklären. "Die Erwartungen an mich waren nach 21 und 18 Toren in den Vorjahren groß, das war mir klar. Aber ich habe zuletzt zu viel liegen lassen, so ehrlich bin ich und so sehen auch die Ergebnisse aus."