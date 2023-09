Die Gastgeber dominierten in den ersten zehn Minuten, hatten da auch einige verheißungsvolle Szenen im Strafraum. Dann schnappte sich Hilßner in der 16. Minute den Ball und versuchte es aus 28 Metern einfach mal. Die Kugel schlug nicht ganz unhaltbar halbhoch im rechten Eck ein – was für ein Einstand für den 28-Jährigen! Danach zogen sich die Gastgeber zurück, Chemnitz wollte, aber es gelang in der Offensive herzlich wenig. Dejan Bozic hatte zwei halbgare Kopfballchancen. Auch die Leipziger kamen in der sehr umkämpften und von vielen Fouls geprägten Partie nur zu wenigen Chancen. Die beste vergab kurz vor der Pause Florian Kirstein, der nach einer scharfen Rechtseingabe von Denis Jäpel etwas zu hoch zielte. Eine Schrecksekunde gab es um den Chemnitzer Davis Smith. Ohne gegnerische Einwirkung verdrehte er sich das Knie.

Torjubel nach dem Treffer von Marcel Hilßner. Bildrechte: Picture Point